Ein 19-Jähriger wird in Leisnig Opfer eines Angriffs mit einer säureartigen Substanz. Die Polizei prüft, ob eine politische Motivation dahintersteckt.

Leisnig - Ein Unbekannter hat einen 19-Jährigen in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) mit einer Flüssigkeit leicht verletzt. Laut Polizei soll es sich dabei um eine übelriechende, säureartige Substanz gehandelt haben, die derzeit noch nicht näher bestimmt ist. Der junge Mann war demnach am Freitagabend gegen 22.45 Uhr mit drei Begleitern unterwegs, als sich ein Pkw näherte und langsamer wurde. Aus dem Auto heraus sei dem 19-Jährigen die Flüssigkeit in das Gesicht gespritzt worden.

Danach entfernte sich der Pkw mit drei Insassen. Aus dem Auto seien Rufe gegen die politische Linke zu hören gewesen, sodass der Tat auch eine politische Motivation zugrunde liegen könne, so die Polizei.