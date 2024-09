Polizisten rücken in der Nacht zu einer Wohnung in Berlin-Hellersdorf aus: Eine Frau soll ihren Partner angegriffen haben. Der 26-Jährige kommt mit Stichverletzungen ins Krankenhaus.

Berlin - Eine Frau soll ihren Partner in Berlin-Hellersdorf mit einem Messer verletzt haben. Der 26-Jährige kam in der Nacht mit Stichverletzungen an der Schulter ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Den Beamten zufolge handelte es sich bei dem Angriff um einen Fall häuslicher Gewalt.

In Lebensgefahr schwebt der Mann laut Polizei aber nicht. Ein Messer stellten Polizisten sicher. Die 24-Jährige wurde festgenommen, nach einer Blutentnahme kam sie wieder auf freien Fuß. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.