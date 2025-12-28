Trotz schwacher Punkteausbeute bleibt Trainer Anfang das vorzeitige Ende bei Fortuna erspart. Allerdings spielen wohl nicht nur sportliche Dinge eine Rolle.

Düsseldorf - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf setzt unter der neuen sportlichen Führung weiterhin auf Trainer Markus Anfang. Dies bestätigte der Club nach entsprechenden Medienberichten. Damit hat Fortuna nach der Trennung von Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber dem Cheftrainer trotz einer sehr mageren Bilanz von zwei Siegen aus zehn Spielen das Vertrauen ausgesprochen.

„Die Leistung der letzten Spiele, die Arbeit von Markus Anfang auf und neben dem Trainingsplatz und die Gespräche haben gezeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind, um aus der schwierigen Lage wieder rauszukommen“, teilte der neue Sportvorstand Sven Mislintat mit.

Begründet wurde dies mit den zuletzt verbesserten Auftritten der Mannschaft und dem wichtigen 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth zum Abschluss der Hinrunde. Dennoch bleibt der Club auf Rang 16 in akuter Abstiegsgefahr.

Auch eine Frage des Geldes

Auch finanzielle Gründe dürften bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Mit einer weiteren Trainerentlassung nach Daniel Thioune im Oktober hätten die Düsseldorfer ansonsten einschließlich des Nachfolgers für Anfang dann drei Trainer auf der Gehaltsliste gehabt und zudem noch die Gehälter für Allofs und Weber. Der Vertrag von Anfang läuft bis zum 30. Juni 2027.