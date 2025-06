Bisher wurden in dem Werk von Andritz Schuler in Erfurt vor allem Pressen für die Automobilindustrie hergestellt. Nun kommen Anlagen für die Energieerzeugung hinzu.

Erfurt - Technik der österreichischen Andritz AG für die Produktion von grünem Wasserstoff kommt künftig aus Erfurt. Es gehe darum, Europas wachsenden Markt für Wasserstoff von Thüringen aus zu beliefern, teilte das Unternehmen bei der Eröffnung der Fertigungsanlagen mit. Genutzt wird dafür ein traditioneller Industriestandort, an dem von Andritz Schuler bisher vor allem Pressen für die Automobilindustrie gebaut werden.

Die neue Anlage habe eine anfängliche Produktionskapazität von etwa einem Gigawatt. Das entspreche etwa 160 bis 200 sogenannten Elektrolyseuren pro Jahr. Dabei handelt es sich um Geräte, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten.

Erste Geräte gehen an die Salzgitter AG

Seit März seien in Erfurt bereits Komponenten für die Erzeugung von Wasserstoff hergestellt worden, darunter Elektrolyse-Zellen, sogenannte Stacks. In dem Werk arbeiten nach Unternehmensangaben derzeit etwa 350 Arbeitnehmer - knapp 100 würden künftig mit der Elektrolyseur-Fertigung beschäftigt.

„An unserem Standort in Erfurt profitieren wir von der vorhandenen Infrastruktur und blicken auf über 125 Jahre Kompetenz im Schwermaschinenbau zurück“, sagte der Andritz-Vorstandsvorsitzende Joachim Schönbeck.

Der Standort in Erfurt biete auch Fachkräfte und ein starkes industrielles Umfeld, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) bei der feierlichen Eröffnung. Entstanden sei einer der großen Produktionsstandorte von Elektrolyseuren in Deutschland.



Die in Erfurt hergestellten Elektrolyseure basieren nach Unternehmensangaben auf der Technologie des Partners HydrogenPro. Die ersten seien für eine 100-Megawatt-Wasserstoffanlage der Salzgitter AG zur CO2-armen Stahlproduktion bestimmt.

Der Technologiekonzern Andritz mit Hauptsitz in Wien beschäftigt nach eigenen Angaben rund 30.000 Menschen an Standorten in etwa 80 Ländern.

Vor wenigen Tagen hatten Thyssenkrupp Nucera und ein Fraunhofer-Institut eine Pilotanlage im thüringischen Arnstadt eröffnet, in der eine neue Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff erprobt wird. Bei dem Projekt geht es um die großindustrielle Nutzung der Hochtemperatur-Elektrolyse-Technologie (SOEC) für die Erzeugung von Wasserstoff als Energieträger.