Autofahrer müssen sich auf der A14 auf Verzögerungen einstellen. Südlich von Magdeburg kam ein Lastwagen von der Straße ab und bleibt auf der Seite liegen. Was ist zu dem Unfall bislang bekannt?

Calbe - Ein Lastwagen ist auf der A14 bei Calbe von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gerutscht. Der 46 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer mussten nach dem Unfall am Morgen aus dem Fahrerhaus des auf der Seite liegen gebliebenen Lasters befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Sekundenschlaf als Ursache?

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Fahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge schlief er am Lenkrad kurz ein und verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug, das mit Schweinehälften beladen war.

An der Unfallstelle am Rastplatz Dreihöhenberg wurde Richtung Dresden ein Fahrstreifen gesperrt. Für die Bergung werde es zu weiteren Sperrungen kommen. Auch eine Sperrung der gesamten Richtungsfahrbahn sei möglich, sagte eine Polizeisprecherin. Genaueres stand jedoch zunächst nicht fest.