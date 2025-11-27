Ein 51-Jähriger steht im Verdacht, rund 1,2 Millionen unversteuerte Zigaretten verkauft zu haben. In seiner Wohnung machen die Ermittler noch eine ganz andere Entdeckung.

Bremen - Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Bremen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit 1,2 Millionen Zigaretten haben Ermittler zwei illegale Schusswaffen samt Munition entdeckt. Anlass für die Aktion am Dienstag waren die laufenden Ermittlungen gegen einen 51-Jährigen, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover mitteilte.

Nach aktuellem Stand soll der Beschuldigte vor allem im vergangenen Jahr insgesamt rund 1,2 Millionen unversteuerte Zigaretten verkauft haben. Der Steuerschaden beläuft sich laut Zoll auf gut 200.000 Euro, die der 51-Jährige im Fall seiner Verurteilung an den Staat zurückzahlen muss.

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte geringe Mengen unversteuerter Zigaretten und Wasserpfeifentabaks, außerdem insgesamt 3.500 Euro Bargeld in Euro- und US-Dollar-Banknoten und die beiden illegalen Schusswaffen samt Munition. Die Waffen, der Tabak und das Bargeld wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.