Berlin - Am zweiten Adventswochenende werden in Berlin-Neukölln Zehntausende Menschen zum Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt erwartet. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) eröffnete die traditionsreiche Veranstaltung rund um den Richardplatz am Freitagabend. Es sollte laut Ankündigung Selbstgemachtes, Kunsthandwerk, Holzspielzeug, Kerzen, Honig und andere Köstlichkeiten geben. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 14.00 Uhr.

Zu den Besonderheiten des Marktes gehört, dass ausschließlich gemeinnützige Verbände, Gruppen und Vereine die 160 Stände betreiben. Riesige Fahrgeschäfte und dergleichen findet man in der Regel dort nicht. Das Ambiente ist damit für Berliner Verhältnisse wenig großstädtisch - es gibt zum Beispiel eine alte Schmiede und eine Beleuchtung mit 200 Petroleumlampen. Allerdings muss man sich zu Stoßzeiten durchaus auf größere Menschenmengen einstellen.

Im Sommer hatte der Bezirk Neukölln wegen Haushaltsengpässen zunächst angekündigt, im sozialen Bereich zu sparen. Im Zuge dessen hatte auch die Absage des beliebten Weihnachtsmarktes zur Debatte gestanden. Nun findet er doch statt - der Bezirk organisiert ihn zum 49. Mal.