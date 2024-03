Aurich - Ein alkoholisierter Autofahrer ist mit seinem Wagen vor der Polizei in Aurich geflüchtet. Zwei Beamtinnen verfolgten in der Nacht auf Freitag den Mann, der laut einem Zeugen vorher an einer Auseinandersetzung mehrerer Männer an einer Tankstelle beteiligt gewesen sein soll, teilte die Polizei mit.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei dem er laut Polizei nicht auf die Anhaltesignale reagierte, stellte der Mann sein Auto ab und flüchtete zu Fuß. Er sei im Flur eines Mehrfamilienhauses gefasst worden. Bei seiner Festnahme habe er versucht, die Beamtinnen anzugreifen. Er habe keinen Führerschein gehabt und sei alkoholisiert gewesen.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn werde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Führerscheins ermittelt. Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung an der Tankstelle waren nach Angaben der Polizei noch unklar.