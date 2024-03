Vor knapp einem Jahr wurde Alexander Sauerborn von einem Fahrzeug erfasst und vom Fahrer mit seinen schweren Verletzungen zurückgelassen. Im Krankenhaus starb der 20-Jährige, der Täter ist bis heute unbekannt. Nun wendet sich der Vater per Video an den Täter.

Fahrer ließ Opfer sterbend zurück: Vater wendet sich per Video an den Täter

Freunde und Familie legten Blumen am Ort des Geschehens nieder. Bis heute such die Polizei nach dem Täter, der Alexander Sauerborn lebensgefährlich verletzte und dann floh.

Wesseling-Keldenich. Es ist ungefähr zwölf Monate her, da kam der 20-jährige Alexander Sauerborn auf tragische Weise ums Leben. In der Nacht zum 26. März 2023 wurde er auf der Rodenkirchener Straße in Wesseling-Keldenich (Nordrhein-Westfalen) von einem Fahrzeug erfasst. Dabei erlitt der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen. Bis heute sucht die Polizei nach dem Täter.

Obwohl die Ärzte zwei Stunden lang um Alexander Leben kämpften, starb dieser noch in derselben Nacht. Jetzt sucht die Familie mit einem emotionalen Video selbst nach dem Todesfahrer. Jürgen Sauerborn, der Vater von Alexander, wandte sich auf YouTube direkt an den Fahrer. „20 Jahre voller Lebensfreude von einem auf den anderen Moment ausgelöscht. Uns bleiben nur noch schöne Erinnerungen an einen geliebten Sohn,“ klagt der Vater.

Alexander Sauerborn: Vater mit emotionaler Ansprache an den Täter

Im Video erklärt der Vater weiter: "Meine Familie und ich fragen uns: Wie kann der Täter ein ganzes Jahr lang mit dem Gedanken leben, unseren Sohn Alexander getötet zu haben? Wie lebt es sich mit dem Gefühl, einen jungen Menschen sterbend auf der Straße liegenzulassen und einfach abzuhauen? Hatte dich Alexander noch einmal angesehen? Hast du ihm in die Augen geschaut? Ich frage dich: Hast du keine Albträume, denkst du nicht täglich daran, siehst du den Moment des Aufpralls nicht jeden Tag vor deinem geistigen Auge?“

Der damals 20-Jährige Alexander Sauerborn wurde tragisch aus dem Leben gerissen. Foto: Privat/Familie Sauerborn/dpa

Familie setzt Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus

Die Spurenlage der Polizei deutet darauf hin, dass es sich bei dem Fahrzeug des Täters um einen dunklen BMW der 1er-Reihe handeln könnte. Das Baujahr des Fahrzeugs wird auf 2008 oder 2009 geschätzt. Um die Ermittlungen zu unterstützen, hat die Familie eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Am Ende des Videos appelliert Jürgen Sauerborn an mögliche Mitwisser oder Personen aus dem Umfeld des Täters: „Haben Sie ein Familienmitglied, einen Freund oder Bekannten mit einem dunklen 1er-BMW, der am 26. März 2023 gegen 1 Uhr in Wesseling unterwegs gewesen sein könnte und bei dem Sie in der Folgezeit Verhaltensänderungen bemerkt haben? Oder haben Sie einen Frontschaden an solch einem Auto repariert?“, fragt Jürgen Sauerborn.

Neben dem YouTube-Video plant die Familie außerdem, den Fall in einer der nächsten Ausgaben der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorzustellen.