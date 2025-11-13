Das Personalbeben bei der TSG Hoffenheim geht weiter. Anders als zwei Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH zuletzt tritt Jörg Albrecht jedoch aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Zuzenhausen - Nach der Trennung von Markus Schütz und Frank Briel als Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH verliert die TSG Hoffenheim nun auch ihren Vereinsvorsitzenden Jörg Albrecht. Der 57-Jährige tritt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Gemäß der Satzung übernehmen den Posten vorerst der zweite Vorsitzende Christoph Henssler sowie der dritte Vorsitzende Frank Engelhardt. In wenigen Wochen soll nach TSG-Angaben bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wohl ein neuer Vorstand gewählt werden.

Albrecht: „An Grenzen gestoßen“

„Ich bedaure, dass ich das Amt, das ich mit viel Herzblut und Engagement angenommen und wahrgenommen habe, heute aufgeben muss“, sagte Albrecht. „In den letzten Wochen bin ich jedoch nicht zuletzt aufgrund der immensen Belastungen an meine gesundheitlichen Grenzen gestoßen. Daher ist dieser Schritt folgerichtig und geboten, auch wenn er mir außerordentlich schwerfällt.“

Erst vor wenigen Tagen mussten mit Briel und Schütz zwei von vier Mitgliedern der Geschäftsführung gehen. Ihre Abberufung sei „das Ergebnis intensiver Gespräche mit allen Beteiligten“ gewesen. An deren Ende habe man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden.

Auslöser für das Personal-Beben war die seit langer Zeit anhaltende Auseinandersetzung mit Spielerberater Roger Wittmann, die zunächst in einem Stadion- und Hausverbot für Wittmann gipfelte. Dieses wurde im September vom Landgericht Heidelberg teilweise aufgehoben.