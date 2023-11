Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin stecken weiter in der Krise. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner in der Euroleague in Belgrad dem israelischen Serienmeister Maccabi Telv Aviv mit 81:102 (42:58). Für Alba war es die sechste Pflichtspielpleite in Serie und die zehnte Niederlage in der Königsklasse im elften Spiel. Beste Berliner Werfer waren Gabriele Procida mit 22, sowie Johannes Thiemann und Justion Bean mit je elf Punkten.

Das Team von Trainer Israel Gonzalez ging arg dezimiert in die Partie. Neben den verletzten Sterling Brown, Matt Thomas und Louis Olinde kam kurzfristig auch noch Point Guard Ziga Samar (Sehnenscheidenentzündung) hinzu. Und die dezimierten Berliner kamen auch nicht gut in die Partie. Phasenweise wurden sie von Maccabi fast überrollt. Die Israelis trafen fast alles, Alba hingegen nur wenig.

Schon zu Beginn des zweiten Viertels war der Rückstand auf 23 Punkte angewachsen (17:40). Doch danach fingen sich die Berliner. Vor allem die Punkte von Procida brachten sie vor der Pause wieder auf neun Zähler heran (38:49). Doch Maccabi konnte noch vor der Halbzeit antworten.

Nach dem Seitenwechsel wurde es lange Zeit etwas ausgeglichener. Auch, weil beide nicht mehr mit letzter Konsequenz zu Werke gingen. Letztendlich spielte Maccabi die Partie aber locker zu Ende. Alba blieb am Ende chancenlos.