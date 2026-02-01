Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland hat jetzt auch in Sachsen einen Landesverband gegründet. An der Spitze steht ein Stadtrat aus Bautzen.

Chemnitz - Die neue Jugendorganisation der AfD, Generation Deutschland, hat einen sächsischen Landesverband gegründet. Zum Vorsitzenden sei der Bautzner AfD-Stadtrat Lennard Scharpe gewählt worden, teilte Parteisprecher Andreas Harlaß mit. Die Gründungsversammlung habe in Chemnitz stattgefunden. Wie viele Mitglieder der sächsische Ableger der Generation Deutschland (GD) hat, konnte der Sprecher nicht sagen.

Die GD ist die Nachfolgerin der Jungen Alternative (JA), die sich aufgelöst hatte, nachdem die AfD beschlossen hatte, eine neue Jugendorganisation zu gründen, die enger an die Partei gebunden ist. Die neue bundesweite Jugendstruktur wurde im vergangenen November bei einem Kongress im hessischen Gießen ins Leben gerufen. Dort hatte es heftige Proteste gegeben und auch Zusammenstöße von Demonstranten und Polizei.

Proteste gegen Gründung in Chemnitz

Auch in Chemnitz formierte sich Protest. Das Bündnis Chemnitz Nazifrei hatte zu einer Demonstration aufgerufen. Laut Polizei beteiligten sich daran bis zu 240 Menschen. Bis auf eine Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 24-Jährigen sei die Versammlung störungsfrei verlaufen.

Auch in anderen Bundesländern haben sich bereits Landesverbände der neuen AfD-Jugend gebildet, unter anderem in Thüringen, Bayern und Schleswig-Holstein. In Niedersachsen soll Ende Februar ein Landesverband gegründet werden.

Die Grüne Jugend Sachsen warnte vor der Generation Deutschland. Sie sei eine Neuauflage der ehemaligen JA „mit denselben Köpfen, denselben Ideologien und denselben demokratiefeindlichen Zielen“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die Junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Dementsprechend müssten die Verfassungsschützer jetzt auch die neue Jugendorganisation in den Blick nehmen, forderte die Grüne Jugend.