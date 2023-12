Berlin - US-Schauspieler Adam Sandler (57) will bei der Berlinale im kommenden Februar seinen neuen Film „Spaceman“ vorstellen. „Es ist uns eine ganz besondere Freude, zum ersten Mal Adam Sandler in Berlin begrüßen zu dürfen“, sagte Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale, am Mittwoch laut Mitteilung. Gemeinsam mit der britischen Schauspielerin Carey Mulligan („Der große Gatsby“) spielt Sandler die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film, der im nächsten Jahr bei Netflix erscheinen soll.

Auch Mulligan werde bei der 74. Ausgabe des Festivals erwartet, das zwischen dem 15. und 25. Februar stattfindet. In der Sektion „Berlinale Special“ wurden am Mittwoch zudem Produktionen mit Schauspielern wie Amanda Seyfried („Mamma Mia“), Jesse Eisenberg („The Social Network“) und Hunter Schafer („Euphoria“) angekündigt.