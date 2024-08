Sömmerda - In Sömmerda sind in der Nacht zu Mittwoch acht Autos in Brand gesetzt worden. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 50 000 Euro. Zunächst brannten auf einem Werkstattgelände in der Leubinger Straße vier Autos, etwa eine Stunde später gingen in der Albert-Einstein-Straße erneut vier Autos in Flammen auf. An mindestens vier Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.