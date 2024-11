Kurz vor dem Flughafen in Vilnius stürzt ein Frachtflugzeug ab, das im Auftrag von DHL in Leipzig startete. Nun gibt es Angaben zur Nationalität der Opfer.

Absturz in Vilnius: Todesopfer war spanischer Staatsbürger

Vilnius - Beim Absturz des Frachtflugzeugs im Auftrag des Postdienstleisters DHL ist ein spanischer Staatsbürger getötet worden. Das sagte ein Vertreter der Polizeibehörde der litauischen Nachrichtenagentur Elta am Vormittag. Die übrigen Insassen des Flugzeugs - ein Deutscher, ein weiterer Spanier und ein Litauer - seien verletzt worden. Zum gesundheitlichen Zustand der Verletzten machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben. Zum Alter der Insassen gebe es noch keine gesicherten Informationen, erklärte die Polizei.Das Flugzeug der spanischen Swift Air war am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Das Flugzeug stürzte dicht neben einem Wohngebäude mit schlafenden Menschen ab. Die Einsatzkräfte wurden um 5.31 Uhr Ortszeit von dem Absturz informiert.