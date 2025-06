Prinz William ist am Samstag 43 Jahre alt geworden. (Archivbild)

London - Die Hunde seiner verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth II. waren legendär, doch auch Prinz William kann offenbar gut mit Vierbeinern. Anlässlich seines 43. Geburtstags wurde auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des britischen Thronfolgers und seiner Frau Prinzessin Kate (43) ein Bild von ihm mit vor Kurzem geborenen Welpen online gestellt. William trägt Jeans und ein grünes Hemd, während er einen der kleinen Hunde liebevoll streichelt. Kate persönlich hat das Foto demnach gemacht.

Versehen war der Beitrag mit einem Geburtstagsgruß seiner Familie: „Happy birthday! Alles Liebe von C, G, C, L, Orla und den Welpen!“ Das C steht für Kate, die mit vollständigem Vornamen Catherine heißt, die weiteren Buchstaben für ihre gemeinsamen Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Orla ist der geliebte Cockerspaniel von William und Kate, den das Paar 2020 von Kates Bruder James geschenkt bekommen hatte. Die „Sun“ hatte vor knapp einem Monat berichtet, dass die Hündin vier Junge zur Welt gebracht habe. Bestätigt wurde das offiziell bislang nicht.