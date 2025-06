Knapp anderthalb Monate nach dem Aufstieg verkündet HSV-Finanzvorstand Eric Huwer eine äußerst positive Nachricht. Der Traditionsclub kehrt schuldenfrei in die erste Liga zurück.

Hamburg - Bei der Mitgliederversammlung des Hamburger SV hat Finanzvorstand Eric Huwer eine wirtschaftlich positive Nachricht verkündet. „Der neue HSV ist schuldenfrei“, sagte der 41-Jährige den knapp 1400 Stimmberechtigten im Volksparkstadion. „Die Netto-Finanzverbindlichkeiten betragen zum Ende dieses Geschäftsjahres null. Zum ersten Mal in der mir bekannten dokumentierten Geschichte ist der HSV damit schuldenfrei“, sagte Huwer knapp anderthalb Monate nach dem perfekten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Trotz Pandemie, des Abstiegs 2018 in die 2. Liga und Personalrochaden in den vergangenen sieben bis acht Jahren habe der Club Netto-Finanzverbindlichkeiten von 75 Millionen Euro abgebaut. „Das ist ein Wendepunkt. Aber das ist noch viel mehr, das ist ein Versprechen. Der neue HSV gehört sich wieder selbst und startet in der Bundesliga mit einer ganz neuen Identität“, sagte Huwer.

Die vorzeitige Rückführung des Stadion-Darlehens vor zwei Jahren sei ein großer Baustein beim Schuldenabbau gewesen. „Das bedeutet nicht, dass wir nie wieder ein Darlehen aufnehmen wollen. Aber wir haben uns jetzt so lange den Hintern aufgerissen, um diese Schuldenfreiheit zu erreichen. Dementsprechend kämpfen wir darum, dass wir die Themen in der eigenen Familie gelöst bekommen“, sagte Huwer.