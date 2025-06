In der Nacht zu Samstag brennen in Neu-Hohenschönhausen gleich drei Autos. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus – und ermittelt.

In Berlin haben Unbekannte drei Autos in Brand gesteckt. (Archivbild)

Berlin - In Neu-Hohenschönhausen haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag mutmaßlich drei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, brannten zunächst zwei Autos in Parkbuchten der Wartenbergstraße. Ein Zeuge alarmierte Polizei und Feuerwehr, die die Flammen löschen konnte. Rund eine Stunde später wurde ein weiterer brennender Wagen auf einem Parkplatz in der Wartenbergstraße gemeldet. Auch hier griff die Feuerwehr ein und löschte den Brand. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Verletzt wurde niemand.