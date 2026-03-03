Der Abriss der Carolabrücke in Dresden war günstiger als erwartet. Die Stadt spart 2,5 Millionen Euro. Die Linke mahnt dennoch an, die Dimension der Kosten im Blick zu haben.

Dresden - Der Abriss der Dresdner Carolabrücke hat 29,5 Millionen Euro gekostet - und damit 2,5 Millionen Euro weniger als zunächst angenommen. Das geht aus Antworten auf mehrere Anfragen des Fraktionsvorsitzenden der Linken im Stadtrat, André Schollbach, hervor. Im vergangenen September, kurz vor Abschluss der Arbeiten, war die Stadtverwaltung demnach noch von insgesamt 32 Millionen Euro ausgegangen.

Kostenrückgang bei begleitenden Maßnahmen

Günstiger fielen vor allem die begleitenden Maßnahmen aus. Für die Position „Sofortmaßnahmen, Zustandsfeststellungen, Verkehrsführungen“ waren zunächst 5 Millionen Euro aufgeführt, nach Angaben vom 27. Februar sind es nun noch 3 Millionen Euro.

Die restliche Summe wurde für die tatsächlichen Abbrucharbeiten fällig. Die Kosten bei den beiden nicht direkt vom Einsturz betroffenen Brückenzügen reduzierten sich leicht um 500.000 Euro auf 20,5 Millionen. Für die Beseitigung des eingestürzten Teils musste die Stadt 6 Millionen zahlen.

Trotz des leichten Rückgangs mahnt Schollbach an, die Dimension der Kosten auch für den Neubau im Blick zu haben. „Fast 30 Mio. Euro waren nötig, um eine vorhandene Brücke zu beseitigen. Das ist eine enorme Summe für unsere Stadt“, sagte er laut einer Mitteilung.

Abriss der Carolabrücke dauerte ein Jahr

Die Carolabrücke – ein Spannbetonbauwerk aus der DDR-Zeit – war in der Nacht zum 11. September 2024 teilweise eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Der Abriss dauerte etwa ein Jahr. Insgesamt 30.000 Tonnen Beton, 2.000 Tonnen Stahl und mehr als 25.000 Tonnen Wasserbausteine wurden dabei bewegt.

Derzeit läuft die Planung des Neubaus. Vier Planungsbüros erarbeiten Entwürfe, die sie bis Mitte Mai vorlegen sollen. Die neue Brücke soll laut Plänen der Stadt im Jahr 2031 fertiggestellt werden.