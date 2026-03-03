Weniger Bewegung, ungesunde Ernährung: Die Corona-Pandemie hatte zu mehr Adipositas bei Vorschulkindern geführt. So ist die Lage heute.

Der Anteil krankhaft übergewichtiger Vorschulkinder in Sachsen-Anhalt hat sich wieder an das Vor-Corona-Niveau angenähert (Symbolbild)

Halle - Nach einer deutlichen Zunahme während der Corona-Pandemie haben inzwischen wieder weniger Kinder im Vorschulalter starkes Übergewicht. Bei der Schuleingangsuntersuchung für das Schuljahr 2025/2026 sei bei 6,1 Prozent eine Adipositas festgestellt worden, informierte das Landesamt für Verbraucherschutz. Dabei waren flächendeckend in Sachsen-Anhalt etwa 15.500 Kinder untersucht worden.

Nach Behördenangaben liegt der Anteil adipöser Kinder damit wieder auf Vor-Corona-Niveau. 2018 lag er den Angaben zufolge bei rund 6,0 Prozent und war dann signifikant auf etwa 8 Prozent gestiegen. Zurückgeführt wurde das auf weniger Sport- und Freizeitangebote während der Pandemie, weniger körperliche Aktivität und ein verändertes Essverhalten.

Eine unausgewogene Ernährung und Bewegungsmangel sind den Angaben nach wesentliche Risikofaktoren für die Entstehung von Fettleibigkeit und typischer Folgeprobleme wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.