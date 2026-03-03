Krieg im Nahen Osten, steigende Spritpreise – Autofahrer in Ostdeutschland schauen jetzt besonders genau hin. Wird Super an der Tankstelle bald mehr als 2 Euro kosten?

Berlin - Als Folge des Krieges im Nahen Osten und höherer Spritpreise spüren Tankstellen im Osten Deutschlands aus Sicht eines Regionalverbandes bisher Zurückhaltung an den Zapfsäulen. „Hamsterkäufe sind noch nicht passiert“, sagte der Vorsitzende des Verbands des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost, Hans-Joachim Rühlemann, in einer ersten Einschätzung. „Das kennen wir noch aus der Corona-Zeit: Die Menschen halten sich zurück und vergleichen die Preise.“

Er rechne damit, dass es täglich ein Stück teurer werde. „Wenn die Lage noch längere Zeit so bleibt, werden wir die Zwei-Euro-Marke überschreiten“, sagte Rühlemann, der rät: „Lieber heute als morgen tanken.“ Den aktuellen Preis je Liter Super (E5) benannte Rühlemann am Vormittag mit 1,93 Euro. Morgens sei es an der Zapfsäule in der Regel am teuersten, abends günstiger.

Während der Corona-Krise lag der Preis pro Liter Super teils bei 2,20 Euro. Der Regionalverband vertritt die Interessen von Tankstellenbetreibern in den neuen Bundesländern und Berlin.

Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ein, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Öltransports.