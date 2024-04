Magdeburg - Am Montag beginnen in Sachsen-Anhalt für rund 5600 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfungen. Schriftlich geht es los mit den Fremdsprachen Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Latein oder Griechisch, wie das Bildungsministerium am Freitag in Magdeburg mitteilte. Am 8. Mai enden die schriftlichen Prüfungen mit dem Fach Geschichte und den Profilfächern an den beruflichen Gymnasien. Die mündlichen Prüfungen starten frühestens am 13. Mai. Bis zum 21. Juni werden die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife nach erfolgreichem Abschluss ausgereicht. Der Notenschnitt im Abitur an den allgemeinbildenden Schulen lag im vergangenen Jahr bei 2,27. 7,46 Prozent der 5264 zugelassenen Prüflinge hatte die Prüfungen nicht bestanden.