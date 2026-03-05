War es Brandstiftung? Ein in Brand geratene Schwerlasttransporter wird unter anderem für den Transport von Panzern genutzt.

Lüneburg - Ein abgestellter Schwerlasttransporter der Bundeswehr ist aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Fahrzeug war auf dem eingezäunten Gelände eines Truck-Service in Lüneburg geparkt, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Feuer in der Nacht wurden den Angaben nach auch drei weitere Lastwagen beschädigt, die nicht der Bundeswehr gehören.

Ob eine Brandstiftung vorliegt, werde noch ermittelt, hieß es. Auch der Staatsschutz sei an den Ermittlungen beteiligt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Beamten schätzten den Schaden auf „weit mehr als 100.000 Euro“. Das betroffene Bundeswehr-Fahrzeug vom Typ „Elefant“ wird unter anderem zum Transport von Panzern genutzt.