Leipzigs Handballer haben einen Nachfolger für den aktuellen Stammtorhüter gefunden, zudem gibt es Verstärkung am Kreis.

Leipzig - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig baut für die kommende Saison vor. Mit Anadin Suljakovic und Tim Hertzfeld stehen ab dem Sommer ein neuer Torhüter sowie ein defensiver Kreisspieler im Kader des derzeitigen Tabellenletzten. Beide erhalten einen Vertrag bis 2028. Der 27-jährige Keeper aus Bosnien und Herzegowina kommt vom Ligakonkurrenten HSG Wetzlar und ersetzt den aktuellen Stammkeeper Domenico Ebner, der nach dieser Spielzeit zum TBV Lemgo wechselt.

Tim Hertzfeld kommt vom Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV 06 in die Messestadt. Der 21 Jahre alte Kreisläufer besitzt bereits ein Zweitspielrecht in Leipzig und lief in dieser Saison schon acht Mal für Leipzig auf, wobei ihm 13 Treffer gelangen.