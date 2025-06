Baustellen A7 nach Süden und A1 nach Lübeck gesperrt - mehr Zeit nötig

Autofahrer brauchen auch am Sonntag rund um Hamburg Geduld. Der Elbtunnel in Richtung Süden ist dicht. Auch auf der A1 in Richtung Lübeck gibt es eine Umleitung. Probleme macht zudem eine Brücke.