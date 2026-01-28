Nach einem Lkw-Brand bleibt die A4 bei Wildeck in Richtung Westen gesperrt. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wildeck - Wegen eines Lkw-Brands ist die Autobahn 4 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gesperrt worden. Der Motorraum des Lastwagens habe in der Nacht auf Mittwoch vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der 52-jährige Fahrer habe das Feuer bemerkt, sein Gespann kurz hinter der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt und sich aus dem Führerhaus gerettet. Wenig später hätte die Zugmaschine und der Auflieger bereits im Vollbrand gestanden.

Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten bleibe die Fahrbahn kurz vor der thüringischen Grenze in Richtung Westen noch gesperrt, hieß es. Durch den Brand sei der Straßenbelag großflächig beschädigt worden, wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden war, war zunächst unklar. An dem Lkw ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden.