Birkenwerder - Auf der A10 zwischen Oranienburg und Birkenwerder hat ein Reifenplatzer eines Lkw am frühen Morgen für eine Sperrung der Fahrbahn gesorgt. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Person in einem Begleitfahrzeug, das den Schwertransport absicherte, auf Höhe des Dreiecks Havelland Rauch an dem Lastwagen. Sie stieg aus, um das zu überprüfen, als kurz darauf der Reifen am Lkw platze. Dabei wurde die Person leicht verletzt. Von weiteren Verletzten war zunächst nichts bekannt. Die A10 wurde zunächst gesperrt. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar.