Polizisten rücken zu einem Einsatz aus. Auf dem Weg kracht ihr Fahrzeug mit einem anderen Auto zusammen.

Berlin - - Bei einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem anderen Wagen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Einsatzfahrzeug war laut Polizei am Mittwochabend mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. An einer Kreuzung in Friedrichshain-Kreuzberg stieß es dann mit einem anderen Wagen zusammen.

Das andere Auto fuhr demnach über die Kreuzung, als die Ampel in der Grünphase war. Sowohl der 33-jährige Autofahrer als auch der Polizeibeamte am Steuer des Einsatzfahrzeugs wurden leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zeitweise gesperrt.