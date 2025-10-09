Nach einem Polizeieinsatz rollt der Verkehr wieder auf den Autobahnen 100 und 113 in Berlin.

Berlin - Nach einem Polizeieinsatz sind die Autobahnen 100 und 113 wieder befahrbar. Die Strecke zwischen der Anschlussstelle Stubenrauchstraße und der Alboinstraße war zuvor in beiden Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde komplett gesperrt gewesen. Damit endete die Sperrung vorzeitig und nicht wie von der Polizei am Morgen angekündigt erst um 15.00 Uhr.

Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge wurden Beweismittel im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gesucht. Was genau hinter dem Polizeieinsatz steckte, gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.