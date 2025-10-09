Mehrere Autos krachen auf der A1 zusammen – warum und wie es dazu kam, bleibt zunächst ein Rätsel.

Buchholz/Nordheide - Auf der Autobahn 1 bei Buchholz ist es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos gekommen. Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Rade und dem Buchholzer Dreieck, wie es von der Verkehrsmanagementzentrale und der Polizei hieß. Demnach sind dort der rechte und mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Die konkrete Unfallursache und der Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.