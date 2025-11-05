Mit 15 Jahren trat er in die Feuerwehr ein, jetzt ist er 95: Christoph Bardenhagen erzählt, wie Feuerwehrdienst mit Pferdewagen nach dem Krieg aussah – und warum er bis heute nicht loslassen kann.

Bremervörde - Mit 95 Jahren ist Christoph Bardenhagen aus Nieder Ochtenhausen noch immer ein Gesicht der Feuerwehr – und spätestens jetzt eine kleine Legende im Landkreis Rotenburg (Wümme). Für 80 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wurde der ehemalige Brandschützer mit einer laut Mitteilung der Feuerwehr bislang einmaligen Ehrung in der Stadt Bremervörde ausgezeichnet.

Nach Angaben der Feuerwehr ist es erst das zweite Jubiläum dieser Größenordnung im gesamten Landkreis. Bardenhagen trat demnach im Jahr 1945 als 15-Jähriger der Feuerwehr seines Heimatortes bei – und gehörte zu jener Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau des Feuerwehrwesens mithalf.

Damals nutzte er noch Feuerwehrhorn und Pferdewagen

Der 95-Jährige sei einer der letzten Zeitzeugen dieser Epoche, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bis heute erinnere sich der Jubilar mit Humor an seine ersten Einsätze – „als noch das Feuerwehrhorn und ein Pferdewagen zur Standardausrüstung gehörten“, wie die Feuerwehr schrieb.

Für Bardenhagen selbst bleibe der Dienst eine Lebensaufgabe. „Die Feuerwehr war und ist ein großer Teil meines Lebens“, sagte er demnach bei einer kleinen Feierstunde sichtlich bewegt. Im Dezember feiert Bardenhagen seinen 96. Geburtstag.