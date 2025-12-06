Wer hat am Freitagabend im Stadtteil Trotha etwas beobachtet? Nach einem Überfall auf eine Seniorin bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Eine Seniorin wurde mit ihrem Rollator von einem noch unbekannten Menschen zu Boden gebracht. (Symbolbild)

Halle - Eine 90-Jährige ist in Halle Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin mit ihrem Rollator am frühen Freitagabend im Stadtteil Trotha von einem bislang unbekannten Menschen zu Boden gestoßen. Der Täter entwendete ihre Umhängetasche und flüchtete zu Fuß.

Die Tasche wurde wenig später von einem Zeugen unweit des Tatorts gefunden. Bis auf die Geldbörse befanden sich alle Gegenstände noch darin.

Die 90-Jährige klagte über Knieschmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich beim Polizeirevier Halle zu melden.