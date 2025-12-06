Illegale Müllentsorgung mitten in einem Berliner Schutzgebiet: Die Polizei findet Reifen, Altöl und Bauschutt. Jetzt muss der Boden ausgehoben werden.

Berlin - Unbekannte haben in einem Naturschutzgebiet in Berlin-Tegel unter anderem etwa 50 alte Reifen und Altöl illegal entsorgt. Aus einigen der Kanister tropfte Öl in das Erdreich des Landschafts-, Natur- und Wasserschutzgebietes, wie die Polizei Berlin mitteilte. Weiter fand die Polizei noch Bauschutt und künstliche Mineralfasern in dem Waldgebiet. Ein Zeuge hatte den Abfall am Freitagmorgen bemerkt.

Der Abfall verunreinigte den Boden derart, dass er in den kommenden Tagen auf rund zehn Quadratmetern ausgehoben werden muss, wie es hieß. Die Berliner Feuerwehr sicherte die Gefahrstoffe.