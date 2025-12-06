Der Aufschwung in der Liga unter Trainer Rösler hält beim VfL Bochum an. Auf den Siegtreffer mussten die Fans lange warten. Ein Bochumer hätte die Partie vorher schon im Alleingang entscheiden können.

Bochum - Mit dem fünften Sieg in den vergangenen sieben Ligaspielen unter dem neuen Trainer Uwe Rösler hat der VfL Bochum erstmals in dieser Saison den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft. Der Revierclub bezwang Arminia Bielefeld mit 1:0 (1:0) und hat mit nun 19 Punkten den neunten Platz erobert. Der Aufsteiger aus Ostwestfalen hingegen leidet unter einer akuten Auswärtsschwäche und blieb auch im siebten Spiel nacheinander in der Fremde sieglos. Das Siegtor im Ruhrstadion erzielte Philipp Hofmann (70. Minute).

Wätjen scheitert gleich dreimal

In der ausgeglichenen und intensiven Partie waren die Gastgeber drei Tage nach der 0:2-Pokalschlappe gegen den VfB Stuttgart in der Offensive bemühter. Allein Kjell Wätjen hatte im ersten Abschnitt dreimal die Chance zur 1:0-Führung, die beste verhinderte Arminias Torhüter Jonas Kersken nach einem Konter von Wätjen in der 33. Minute.

Auch VfL-Keeper Timo Horn konnte sich zweimal bei Bielefelder Chancen auszeichen. Einmal gegen Monju Momuluh (24.) und bei einem gefährlichen Distanzschuss von Marvin Mehlem (31.). Der Druck der Bochumer wurde aber immer stärker und nach einer schönen Flanke von Moritz Kwarteng traf Hofmann mit dem Kopf.