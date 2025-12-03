Am Morgen überschlägt sich ein Wagen und rollt in die Elbe. Die Rettungskräfte beleben einen Senior wieder.

Winsen - Ein 89-Jähriger ist mit seinem Auto vor dem Ortseingang von Laßrönne in der Gemeinde Winsen (Landkreis Harburg) von der Straße abgekommen und in die Elbe gefahren. Die Feuerwehr brachte zwei Boote zu Wasser und rettete den Senior aus dem sinkenden Wagen, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Er wurde von den Einsatzkräften reanimiert, dann brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine medizinische Ursache dazu geführt haben, dass der 89-Jährige die Kontrolle über den Wagen verlor und sich damit überschlug.