Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau ist ein Senior mit seinem Auto ungebremst gegen das Gebäude einer Gaststätte gefahren und noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 85-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Vorfalls im Stadtbezirk Ziebigk werde ermittelt, hieß es.