  3. Dessau-Roßlau: 85-Jähriger fährt ungebremst gegen Gaststätte und stirbt

Dessau-Roßlau 85-Jähriger fährt ungebremst gegen Gaststätte und stirbt

Ein Auto kracht in Dessau-Roßlau in ein Haus. Mit tragischen Folgen.

Von dpa 27.09.2025, 15:30
Die Polizei ermittelt zu dem tödlichen Vorfall. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau ist ein Senior mit seinem Auto ungebremst gegen das Gebäude einer Gaststätte gefahren und noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 85-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Vorfalls im Stadtbezirk Ziebigk werde ermittelt, hieß es.