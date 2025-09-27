weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  3. Getreten und geschlagen: Straßenraub im Prenzlauer Berg: Drei Tatverdächtige gefasst

Getreten und geschlagen Straßenraub im Prenzlauer Berg: Drei Tatverdächtige gefasst

Zwei junge Männer sind nachts auf der Bernauer Straße unterwegs. Dann geht eine Gruppe auf sie los und verlangt Wertsachen.

Von dpa 27.09.2025, 17:03
Polizisten fassten die Tatverdächtigen nach dem Raub in der Nähe des Tatorts im Prenzlauer Berg. (Illustration) Carsten Rehder/dpa

Berlin - Nach einem Überfall auf zwei junge Männer im Prenzlauer Berg hat die Polizei drei Tatverdächtige wegen räuberischer Erpressung festgenommen. Wie die Ermittler mitteilten, sollen mehrere Männer und Jugendliche gegen 00.50 Uhr zwei 18 und 20 Jahre alte Männer auf der Bernauer Straße angesprochen und Wertsachen verlangt haben. Die Gruppe soll die beiden Angegriffenen auch geschlagen und getreten haben. Der 18-Jährige habe Bargeld und seine Armbanduhr herausgegeben. Daraufhin sei die Gruppe geflüchtet. 

Polizisten nahmen dann in der Nähe zwei 17-Jährige und einen 22-Jährigen als Tatverdächtige fest, wie es weiter hieß. Die Angegriffenen hatten den Angaben zufolge oberflächliche Verletzungen und wurden ambulant behandelt.