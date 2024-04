Berlin - Ein Mann soll zwei Kinder in Berlin-Friedrichsfelde rassistisch beleidigt haben. Der Stiefvater der neun und zehn Jahre alten Jungen hatte die Polizei am Samstagabend gerufen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Demnach habe der 80 Jahre alte Nachbar die Kinder laut Stiefvater vor dem Vorfall am Samstagnachmittag schon häufiger rassistisch beleidigt. Die Polizisten nahmen die Personalien des 80-Jährigen auf. Der Staatsschutz ermittelt.