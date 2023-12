Berlin - Der 8. Mai soll 2025 in Berlin ein Feiertag sein. Der Senat will den entsprechenden Gesetzentwurf dazu nun dem Landesparlament vorlegen, das ihn noch beschließen muss. Der Rat der Bürgermeister hat bereits zugestimmt, wie die Senatskanzlei am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilte. Am 8. Mai 2025, der auf einen Donnerstag fällt, jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Nach Einschätzung von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sollte dieses historische Datum durch einen Feiertag besonders gewürdigt werden.