Auf einer Terrasse in Plauen bricht ein Feuer aus, ein Senior stirbt an seinen Verletzungen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Plauen - Bei einem Brand auf seiner Terrasse in Plauen ist ein 71-Jähriger schwer verletzt worden und kurz darauf an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Der Mann wurde nach dem Brand am Freitag mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später an seinen Verletzungen.