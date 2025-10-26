Hennigsdorf - Ein mutmaßlicher Drogenkurier ist am frühen Sonntagmorgen bei Hennigsdorf (Kreis Oberhavel) nach einer Verfolgungsfahrt von der Polizei auf der Autobahn gestoppt worden. Die Beamten hätten das Auto gegen 4.00 Uhr im Ort anhalten wollen, doch der 32 Jahre alte Fahrer sei mit überhöhter Geschwindigkeit davongerast. Wie die Polizei mitteilte, touchierte der Wagen einen Bordstein und musste dann wegen eines Reifenschadens auf dem Standstreifen der nahegelegenen Autobahn halten. Dort sei er vorläufig festgenommen worden. Der Mann, der keine gültige Fahrerlaubnis besaß, stand unter Drogeneinfluss. Er hatte eine größere Menge Bargeld im Wagen und „scheinbar zum Handel“ bestimmte Drogen, wie die Polizei mitteilte.