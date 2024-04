Seehausen - Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist auf der L38 in Seehausen (Landkreis Stendal) mehrmals mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke geprallt und gestorben. Als Zeugen und Rettungskräfte am Dienstagnachmittag am Unfallort ankamen, war der Mann nicht mehr bei Bewusstsein, wie die Polizei Stendal am Mittwoch mitteilte. Reanimationsversuche blieben erfolglos, wie es hieß. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf die Fahrbahn der Gegenrichtung geraten und zweimal gegen die Leitplanke geprallt.