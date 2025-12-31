weather schneeregen
  3. Kriminalität: 6.000 Euro Schaden nach Sprengung von Kondomautomaten

In Ganderkesee werden zwei Kondomautomaten gesprengt. Die Täter entkommen mit Münzgeld.

Von dpa 31.12.2025, 09:58
Die Täter sind noch immer flüchtig. (Symbolbild)
Die Täter sind noch immer flüchtig. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Ganderkesee - Unbekannte haben zwei Kondomautomaten in Ganderkesee bei Oldenburg aufgesprengt. Die flüchtigen Täter stahlen Münzen aus den Geräten, wie die Polizei mitteilte. Die Automaten wurden demnach am frühen Dienstagmorgen sowie am späten Dienstagabend gesprengt.

Tatorte waren jeweils an einer Bushaltestelle sowie am Bahnhof. Die Beamten schätzten den Schaden auf circa 6.000 Euro.