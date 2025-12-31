In Ganderkesee werden zwei Kondomautomaten gesprengt. Die Täter entkommen mit Münzgeld.

Die Täter sind noch immer flüchtig. (Symbolbild)

Ganderkesee - Unbekannte haben zwei Kondomautomaten in Ganderkesee bei Oldenburg aufgesprengt. Die flüchtigen Täter stahlen Münzen aus den Geräten, wie die Polizei mitteilte. Die Automaten wurden demnach am frühen Dienstagmorgen sowie am späten Dienstagabend gesprengt.

Tatorte waren jeweils an einer Bushaltestelle sowie am Bahnhof. Die Beamten schätzten den Schaden auf circa 6.000 Euro.