Leipzig - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bringt erneut Hilfsgüter für notleidende Menschen im Gazastreifen auf den Weg. Bei zwei Flügen vom Flughafen Leipzig/halle am Freitag und Samstag werden insgesamt 58 Tonnen auf 308 Paletten transportiert, wie das DRK mitteilte. Dabei handelt es sich um 10.000 Schlafsäcke und 7.500 Hygienesets, unter anderem mit Waschpulver, Seife, Zahnpasta und Menstruationsartikeln.

Die Lieferungen werden laut DRK von Leipzig/Halle nach Al Arish in Ägypten geflogen und dort dem Palästinensischen Roten Halbmond übergeben, der sie zur Verteilung an die Zivilbevölkerung übernimmt. Ursprünglich sollten die Hilfsgüter bereits im Dezember ausgeflogen werden. Weil die Landegenehmigung fehlte, mussten die Flüge verschoben werden.

DRK-Generalsekretär: Lage nach Sturm weiterhin dramatisch

„Die Lage im Gazastreifen ist weiterhin dramatisch“, sagte DRK-Generalsekretär Christian Reuter laut Mitteilung. Im Dezember hatte ein Sturmtief für Überschwemmungen gesorgt. „Zigtausende Menschen sind der Witterung weitgehend schutzlos ausgeliefert“, sagte Reuter. „Mit den Gütern lindern wir das Leid der Zivilbevölkerung zumindest etwas.“ Die Transporte sind durch Mittel des Auswärtigen Amtes sowie durch Spenden finanziert.

Es ist bereits die 21. Gaza-Hilfsgüterlieferung des DRK seit Oktober 2023. Zuletzt wurden am 22. November 5.000 Zeltplanen, über 100 Zelte und 78 Paletten mit Hygienesets bereitgestellt zur Unterstützung von Menschen, die von Winterstürmen und Überflutungen betroffen waren. Diese Lieferung ist bereits verteilt.