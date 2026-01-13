450.000 Ticketanfragen in wenigen Minuten: Die NBA-Spiele in Berlin und London sorgten für einen Ansturm. Wer noch Karten ergattern will, hat jetzt eine letzte Chance.

Berlin - Das erste reguläre NBA-Saisonspiel in Deutschland stößt bei Basketball-Fans auf großes Interesse. 450.000 Menschen haben sich nach dpa-Informationen registriert, um ein Ticket für die Spiele in Berlin (15. Januar) und London (18. Januar) zu kaufen.

Am Donnerstag (20.00 Uhr/Amazon Prime) treffen die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva in der Uber Arena auf die Memphis Grizzlies. Drei Tage später findet das Rematch in England statt.

Inzwischen gibt es für das Duell in Berlin nur noch einige Restkarten, die nach dpa-Informationen zunächst noch für interne Zwecke vorgesehen waren. In der Uber Eats Music Hall ist zudem eine Viewing Party geplant, für die Tickets verkauft werden. Fans aus mehr als 60 Ländern sollen für die Partie anreisen. 2028 wird es ein weiteres Spiel in der deutschen Hauptstadt geben. Außerdem plant die Liga einen europäischen Ableger - eine NBA Europe - ab Oktober 2027.