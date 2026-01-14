In Sachsen kommen Medizinstudierende auch ohne Spitzen-Abitur weiter. Dafür verpflichten sie sich für eine Zukunft auf dem Land.

Leipzig - Wer in Sachsen Hausärztin oder Hausarzt werden möchte, kann sich bis zum 28. Februar für einen Medizinstudienplatz über die Landarztquote bewerben. Dafür stehen in diesem Jahr 40 Plätze außerhalb des sogenannten Numerus Clausus zur Verfügung, teilte die Landesdirektion Sachsen mit. Dafür verpflichten sich die Bewerber, nach dem Studium und der Facharztausbildung für mindestens zehn Jahre auf dem Land zu arbeiten.

Studienorte sind Leipzig, Dresden und Chemnitz. „Das Programm richtet sich an engagierte junge Menschen, die sich nach ihrem Medizinstudium als Hausärztinnen und Hausärzte in den ländlichen Regionen Sachsens engagieren möchten“, erklärte Béla Bélafi, Präsident der Landesdirektion Sachsen.

Sind Studiengänge zulassungsbeschränkt, wird eine Zusage etwa über die Abiturnote gesteuert (Numerus Clausus). Zuletzt lag der Numerus Clausus für das Medizinstudium beim Freistaat bei 1,1. Bereits seit dem Wintersemester 2022/2023 werden so 6,5 Prozent der Medizinstudienplätze vergeben.