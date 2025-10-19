Ein Auto schert auf die linke Spur aus - dann kommt es zur Kollision. Die Folgen des Unfalls sind tragisch: Ein 40-Jähriger stirbt, seine 39 Jahre alte Beifahrerin wird lebensgefährlich verletzt.

Wildeshausen - Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Oldenburg ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, eine 39-Jährige lebensgefährlich, wie die Autobahnpolizei mitteilte. In der Nacht stießen drei Autos zusammen, dann kollidierten sie mit den Mittel- und Außenschutzplanken. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt, diese sollte nach Angaben der Autobahnpolizei bis etwa 11.30 Uhr andauern.

Nach den bisherigen Erkenntnissen scherte ein 25 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen unvermittelt auf die linke Spur aus. Dort näherte sich jedoch bereits ein 34-Jähriger mit seinem Auto. Dieser versuchte noch, eine Kollision zu vermeiden und wich nach rechts aus, dabei touchierte er aber das Heck des Autos des 25-Jährigen. Beide Wagen gerieten ins Schleudern, das Auto des 34-Jährigen stieß anschließend mit einem weiteren Personenwagen zusammen, in dem der 40-Jährige und seine 39 Jahre alte Beifahrerin saßen.

Alle drei Autos rammten dann die Mittel- und Außenleitplanken. Der 40-Jährige starb trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden, sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, der 25-Jährige blieb unverletzt.

Einsatz bis in die frühen Morgenstunden

An der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord wurde die Fahrbahn in Richtung Osnabrück gesperrt. Zur Dokumentation und Rekonstruktion des Unfalls untersuchten und vermaßen Polizeibeamte die Unfallstelle bis in die Morgenstunden. Neben der Polizei waren die Feuerwehr, drei Rettungswagen, zwei notärztliche Einsatzwagen sowie drei Helfer der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und die Ersthelfer.

Autofahrer sollten während der Sperrung an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord von der A1 abfahren und ab Wildeshausen-West wieder auf die Autobahn in Richtung Osnabrück auffahren.