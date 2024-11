Ein Mann trifft an einem Berliner Bahnhof auf eine obdachlose Frau und prügelt offenbar mit einem bewussten Ziel auf diese ein. Nun hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage erhoben.

36-Jähriger wegen versuchter Tötung an Obdachloser angeklagt

Berlin - Ein 36-Jahre alter Mann ist angeklagt, weil er eine 40-jährige Frau in Berlin bis zum Tod prügeln wollte. Der Beschuldigte hatte am 14. August dieses Jahres auf eine am U-Bahnhof Jungfernheide sitzende obdachlose Frau eingeschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit. Dabei habe er die Frau bewusst mit mindestens zehn Tritten gegen Kopf und Bauch töten wollen, hieß es weiter. Nachdem die Frau bewusstlos war, entwendete er eine Flasche Bier von ihr, um sie über ihrem Kopf zu entleeren.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Der 36-Jährige ist noch am Bahnhof festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.