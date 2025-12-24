Am Tag vor Heiligabend eskaliert eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Einer zückt ein Messer und sticht zu. Die Täter lassen den Verletzten am Tatort zurück.

Bad Pyrmont - Im niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont ist ein 36 Jahre alter Mann nach einem Streit niedergestochen worden. Das Opfer habe am frühen Dienstagabend noch selbst einen Notruf abgesetzt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Mann sei bei dem Angriff auf einem Parkplatz in der Nähe eines Tennisvereins in Bad Pyrmont schwer verletzt worden. Im Krankenhaus musste er demnach notoperiert werden.

Auslöser der Tat sei ein Streit zwischen drei Männern gewesen, so die Polizei. Einer der Männer habe mit einem Messer zugestochen. Daraufhin seien er und ein weiterer Mann geflohen. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. In welcher Verbindung die drei Männer zueinander standen, blieb zunächst offen.

Polizeibeamte aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fahndeten gemeinsam nach den beiden flüchtigen Männern. Auch Spürhunde waren im Einsatz. Aufgrund seiner Verletzungen sei das Opfer bisher nicht vernehmungsfähig, sagte die Polizei. Weitere Zeugen gebe es aktuell nicht.