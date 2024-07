Bremen (dpa/lni) - Auf der Suche nach einem Ball ist ein junger Mann im Bremer Werdersee ertrunken. Der 27-Jährige konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann spielte am späten Samstagabend mit seinen Freunden am Badestrand Volleyball. Als der Ball in den See fiel, begab er sich ins Wasser und sank rund 20 Meter vom Ufer entfernt unter Wasser.

Rettungsschwimmer, Polizei und Feuerwehr suchten nach ihm, auch ein Boot wurde eingesetzt. Ein ehrenamtlicher Rettungstaucher entdeckte den leblosen Körper einige Zeit später. Eine Reanimation blieb erfolglos. Freunde des Verstorbenen wurden in einem Krankenhaus von Seelsorgern betreut. Die Polizei ermittelt nun, warum der Mann aus Afghanistan ums Leben kam.